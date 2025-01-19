المطر: حكومة ترامب ستركز على هذا الأمر في الشرق الأوسط

وقال المطر في حديث لبرنامج من الأخير الذي تبثه فضائية السومرية، إن "اختيارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنصبين الحكوميين في تركز بشكل كبير على الخبرة والمعرفة بالمنطقة".وأشار إلى أن "الحكومة الأمريكية ترى أن الحكومة العراقية تسيطر على جزء من فقط".وأضاف المطر أن "الحكومة الأمريكية ستسعى للتفاوض مع بشكل مباشر بشأن الفصائل المسلحة في العراق". كما أشار إلى أن يُعتبر "دولة نسبية"، بسبب وجود فصائل مسلحة خارج إطار الرسمية.