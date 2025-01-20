هل سيتم تمرير القوانين الخلافية خلال جلسة الغد؟ برلماني يُجيب

وقال الغرابي في حديث لـ” نيوز” إن “تمرير هذه القوانين يعتمد على الظروف السياسية والاتفاق بين الكتل داخل الجلسة أو خارجها لإدراجها في الجلسات، حسب تعديل بعض الفقرات المختلف عليها”، مستدركًا بالقول: “وضع القوانين المهمة في سلة واحدة أمر لا نرتضيه”.وتابع الغرابي أن “جزءًا من المزاج العام داخل متفق على تمرير قانون الأحوال الشخصية، لعدم وجود خلافات عليه بعد التعديلات التي أجريت، فضلًا عن أهمية المضي بإقراره”.وبيّن الغرابي أن “هناك تحفظات وملاحظات كثيرة على قانون العام”، مؤكدًا أن “قانون يعاني من بعض الملاحظات التي سجلتها الكتل النيابية”.