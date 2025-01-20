ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. القوانين الجدلية بجلسة الغد وتنصيب ترامب وتبادل الأسرى في فلسطين

- يبدأ اليوم فترة رئاسته الثانية.. حفل التنصيب يُقام داخل الكابيتول وسط تدابير امنية غير مسبوقة- حماس والاحتلال يتبادلان الاسرى والمحتجزين ضمن اتفاق وقف الحرب.. والافراج عن الدفعة الثانية السبت المقبل- تفعيل قواعد السلوك النيابي بحق اعضاء المتغيبين، وعودة القوانين الجدلية الى الجلسات مجددا- العتبة تكمل استعداداتها الخاصة بالزيارة الرجبية.. وخطط تأمين الزيارة تبدأ يوم غد