نشرة السومرية.. ترامب يتسلم رسميا مقاليد السلطة والهدوء يعود الى غزة بعد شهور الحرب

# ترامب يتسلم رسميا مقاليد السلطة رئيسا للولايات المتحدة.. ويستعد لتوقيع عشرات الاوامر التنفيذية بينها ترحيل المهاجرين# الهدوء يعود الى للمرة الاولى منذ خمسة عشر شهرا.. والدمار الهائل يخيم على في القطاع# يخاطب الحكومة لاحالة كبار المسؤولين المتجاوزين للسن القانونية الى التقاعد.. ويحضر لجملة استجوابات# بناء على اتفاقات ابرمها السوداني.. الشركات تستعد للبدء بمشاريع تنقية وتحلية المياه في