Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اندلاع حريق داخل مجمع تجاري في الكاظمية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الدولار "خارج يد" البنك المركزي.. ربع مليار دولار يوميا لـ7 مصارف

خاص السومرية

2025-01-18 | 02:39 2025-01-18T02:39:30+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

الدولار "خارج يد" البنك المركزي.. ربع مليار دولار يوميا لـ7 مصارف

56 مشاهدة

اختفت عبارة الحوالات من نافذة مزاد العملة الأجنبية للبنك المركزي العراقي مع حلول العام الجديد، وتم استبدالها بعبارة "التعزيزات في الخارج"، فمع حلول العام الجديد، انتهت المنصة الالكترونية ونافذة بيع العملة، واصبح البنك المركزي العراقي لا يعرف شيئًا عن الدولارات التي يمنحها للمصارف بعد ان كان يقوم هو بمسؤولية تحويل الدولارات لغرض الاستيراد.

كان البنك المركزي العراقي في السابق، يتسلم الدولارات من الفيدرالي الأمريكي، ويقوم ببيعها بنفسه وتحويلها الى المصارف او الوجهات المطلوبة لتلبية طلبات التجار التي كانت ترد اليه من خلال المصارف، لكن بعد إيقاف نافذة العملة والمنصة الالكترونية، خرج البنك المركزي العراقي عن المعادلة تماما، وأصبحت مصارف معدودة وهي التي تمتلك بنوك مراسلة أمريكية، تقوم باستلام الدولارات من الفيدرالي الأمريكي مباشرة من هناك، ولا تصل الدولارات الى البنك المركزي.

مهمة الدولار خرجت من يد البنك المركزي.. الدولار لايصل بغداد والتحويل في واشنطن

وفق الالية الجديدة، تقوم المصارف العاملة في العراق والتي تمتلك بنوك مراسلة أمريكية، وهي لا يتجاوز عددها الـ7 مصارف، تقوم بشراء الدولار من البنك المركزي بمنحه الدنانير، واخذ الدولارات من الفيدرالي الأمريكي مباشرة، وتعزز ارصدتها وحساباتها في البنوك الامريكية المراسلة، ولا تقدم أية فواتير من أي نوع الى البنك المركزي العراقي، لانه اصبح غير معني بذلك، ومسؤوليته تقتصر على بيع الدولار الى هذه المصارف السبعة فقط دون ان يسألها عن شيء، لأن من المفترض ان السؤال عن الوجهة واليات التحويل والأسباب ستكون بين المصارف السبعة هذه وبين البنوك المراسلة الامريكية ولا علاقة للبنك المركزي العراقي بشيء بعد الان.

صيغة توضح مدى خطورة فقدان السيادة على العملة الصعبة العراقية، خصوصا مع المبالغ الكبيرة التي تأخذها بين 5 الى 7 مصارف تسيطر على اغلب أسهمها مصارف عربية غير عراقية، حيث تدخل في حسابات هذه المصارف المفتوحة في البنوك المراسلة بين 250 الى 300 مليون دولار يوميًا من عائدات النفط العراقي، لتمنح البنك المركزي مقابلها دنانير عراقية يوفرها البنك المركزي الى وزارة المالية لتنفيذ التزاماتها المالية.

صيغة خطرة .. المصارف الـ 7 تحصل على 300 مليون دولار يوميا وتمنح الدنانير للبنك المركزي

تظهر بيانات البنك المركزي العراقي، انه خلال الأيام العشرة الاولى من العام الحالي بلغت الأموال التي وضعها البنك المركزي في حسابات هذه المصارف بلغت حوالي 2 مليار دولار، بمعدل لا يقل عن 260 مليون دولار في كل جلسة للبنك المركزي، ومن هناك، تصبح مسؤولية هذه المصارف بيع الدولار وتحويله من خلال الطلبات التي ترد الى هذه المصارف من التجار لغرض التحويل.

لكن نقطة الضعف، هي ان هذه المصارف ستكون قادرة على شراء الكثير من الدولارات ومراكمتها في حساباتها، دون ان يعرف البنك المركزي العراقي ما اذا كانت هناك طلبات من التجار ترد الى هذه المصارف بالفعل، فالبنك المركزي وفق الالية الجديدة لن يتدخل بقوائم التجار، بل يكتفي ببيع الدولار الى هذه المصارف وهي من تتصرف بها.

تفتح هذه الالية حجم الخطورة المحتملة من تربح هذه المصارف التي ستتعامل بالدولارات العراقية كحق مكتسب لها بعد شرائها بشكل مباشر وتحويلها الى حساباتها، دون ان يعرف البنك المركزي شيئا عنها او يتدخل بعملها اساساً، ما يفتح احتمالية تعزيز التهريب عبر هذه المصارف او قيام هذه المصارف بالاستفادة من الأموال ببيعها الى جهات تتربح من خلالها بسهولة، فقط لانها غير مدرجة على قوائم غسيل الأموال لدى الفيدرالي الأمريكي.
 
هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.
>> تابع قناة السومرية على  تويتر 

خاص السومرية

بالفيديو

اقتصاد

السومرية

العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-21
Play
بغداد الزعفرانية - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-21
من الأخير
Play
من الأخير
الخلافات تبدد شهور الوفاق الهش - حلقة ٦٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-20
Play
الخلافات تبدد شهور الوفاق الهش - حلقة ٦٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
20-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-20
Play
20-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-20
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-20
Play
اعرف واطلب 20-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-20
Play
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-20
استديو Noon
Play
استديو Noon
أسئلة منوعة 20-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-20
Play
أسئلة منوعة 20-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-20
Morning Live
Play
Morning Live
دور المشاريع في تخفيض معدلات البطالة في العراق - حلقة ٢٠٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-20
Play
دور المشاريع في تخفيض معدلات البطالة في العراق - حلقة ٢٠٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-20
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ازدحامات 20-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-20
Play
ازدحامات 20-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-20
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش 20-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-20
Play
الأبراج - هسه ماليش 20-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-20
خط أحمر
Play
خط أحمر
يعرضون سيارة للبيع ثمّ يهددون المشتري! - الحلقة ٣١ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-19
Play
يعرضون سيارة للبيع ثمّ يهددون المشتري! - الحلقة ٣١ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-19
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الزعفرانية - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-21
Play
بغداد الزعفرانية - الحلقة ٢٠٠ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-21
من الأخير
Play
من الأخير
الخلافات تبدد شهور الوفاق الهش - حلقة ٦٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-20
Play
الخلافات تبدد شهور الوفاق الهش - حلقة ٦٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
20-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-20
Play
20-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-20
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 20-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-20
Play
اعرف واطلب 20-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-20
Play
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-20
استديو Noon
Play
استديو Noon
أسئلة منوعة 20-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-20
Play
أسئلة منوعة 20-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-20
Morning Live
Play
Morning Live
دور المشاريع في تخفيض معدلات البطالة في العراق - حلقة ٢٠٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-20
Play
دور المشاريع في تخفيض معدلات البطالة في العراق - حلقة ٢٠٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-20
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ازدحامات 20-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-20
Play
ازدحامات 20-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-20
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - هسه ماليش 20-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-20
Play
الأبراج - هسه ماليش 20-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-20
خط أحمر
Play
خط أحمر
يعرضون سيارة للبيع ثمّ يهددون المشتري! - الحلقة ٣١ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-19
Play
يعرضون سيارة للبيع ثمّ يهددون المشتري! - الحلقة ٣١ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-19
اخترنا لك
الفقرة 12 بالموازنة" تشعل لهيب التعديلات الاخرى.. نائبان عن الاقليم والمركز يوضحان؟
14:50 | 2025-01-20
ترامب يدخل البيت الابيض والشرق الأوسط يترقب بحذر‎.. فيديو
14:43 | 2025-01-20
نشرة السومرية.. ترامب يتسلم رسميا مقاليد السلطة والهدوء يعود الى غزة بعد شهور الحرب
11:09 | 2025-01-20
الجواز الدبلوماسي للمسؤولين وعوائلهم يشعل الجدل الشعبي
08:37 | 2025-01-20
تردي الخدمات يطيح بمدراء الدوائر الخدمية في الديوانية
08:35 | 2025-01-20
ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. القوانين الجدلية بجلسة الغد وتنصيب ترامب وتبادل الأسرى في فلسطين
06:28 | 2025-01-20
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.