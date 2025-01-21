تتابعون في نشرة ظهيرة السومرية.. جلسة تمرير القوانين الجدلية وقرارات ترامب المصيرية

- عقب تسلمه السلطة.. يوقع عشرات الاوامر التنفيذية بينها الانسحاب من منظمة العالمية واتفاقية للمناخ- يلتئم لتمرير اربعة جدلية.. والآراء منقسمة حول تعديل الفقرة الخاصة بنفط الاقليم في الموازنة- .. استشهاد واصابة سبعة ضباط ومنتسبين بالجيش اثر انفجار كدس من مخلفات في قضاء الطارمية- بضائع بالمليارات تحولت الى رماد.. حريق يضرب سوقا للأدوات الاحتياطية في الكاظمية.. واصحاب المحال يعدونه مفتعلا