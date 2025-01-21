نشرة السومرية.. البرلمان يمرر القوانين الجدلية بسلة واحدة ورفض حكومي لتعديل المادة 12 من الموازنة

# يمرر القوانين الجدلية الثلاث بسلة واحدة.. نواب يباركون الخطوة وآخرون يعترضون على آلية التصويت# بعد اقرار قانون العام.. السامرائي يعد خطوة إنسانية لانصاف المظلومين ووضع حد لمعاناتهم# رفض حكومي لتعديل المادة الثانية عشرة من الموازنة.. الحكومة تؤشر تأثيرات سلبية للتعديل على خزينة# امنيا.. استشهاد واصابة سبعة ضباط ومنتسبين بالجيش اثر انفجار كدس من مخلفات في قضاء الطارمية