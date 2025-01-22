برلماني يفتح النار على الحكومة.. "تجامل كردستان بملف النازحين"

وقال سيدو في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "ملف النازحين تحول من انساني الى سياسي بظل حكومة المجاملة لحكومة الاقليم التي تستخدم النازحين كورقة انتخابية في الانتخابات القادمة ".وتابع رئيس الايزيدية، ان "التدخلات السياسية بملف النازحين باتت واضحة لدى جميع الأطراف"، مشددا على "ضرورة توجه حكومة ووزارة الهجرة للضغط على حكومة الاقليم من اجل اعادة النازحين".وضاف، انه " نستقبل يومياً أكثر من مئة اتصال من مخيمات لتقديم طلباتهم الى الجهات المعنية من اجل عودتهم الى مناطقهم الاصلية قبل النزوح".ودعا سيدو: "الجهات المعنية الى ومنح الموافقة الرسمية بالعودة الى مناطقهم الاصلية وانهاء المعاناة التي يعانون منها الان".يذكر أن 500 عائلة من مناطق سنجار تقطن بالمخيمات منذ اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي لمناطق سنجار عام 2014 ولغاية الان.