ملفات السومرية بنشرة الظهيرة.. توجيه بحسم التحقيق في مصفى كربلاء والقوانين الجدلية تبصر النور

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية اليوم الأربعاء 22 كانون الثاني 2025 وتحديداً في الساعة 2:45م.





- شبهاتُ فسادٍ وشركاتٌ غيرُ مختصة .. يوجهُ النزاهةَ بالاسراعِ في حسمِ ملفِ التحقيقِ المتعلقِ بمصفى



- البرلمانُ ينهي الجدل ,, القوانينُ الخلافيةُ تبصرُ النور .. نوابٌ يؤكدون تمريرَها بالتوافقِ السياسي واخرون يبدون اعتراضَهم



- الزائرون يتوافدون على مدينةِ الكاظمية لاحياءِ ذكرى شهادةِ الامامِ الكاظمِ عليه السلام .. الآفُ المواكبِ تنتشرُ لتقديمِ الخدمة



- الاحتلالُ الصهيوني يواصلُ هجومَه الدامي على مدينةِ جنين .. واصابة ُ اربعةِ مستوطنين بعمليةِ طعنٍ في تل ابيب

- شبهاتُ فسادٍ وشركاتٌ غيرُ مختصة .. يوجهُ النزاهةَ بالاسراعِ في حسمِ ملفِ التحقيقِ المتعلقِ بمصفى- البرلمانُ ينهي الجدل ,, القوانينُ الخلافيةُ تبصرُ النور .. نوابٌ يؤكدون تمريرَها بالتوافقِ السياسي واخرون يبدون اعتراضَهم- الزائرون يتوافدون على مدينةِ الكاظمية لاحياءِ ذكرى شهادةِ الامامِ الكاظمِ عليه السلام .. الآفُ المواكبِ تنتشرُ لتقديمِ الخدمة- الاحتلالُ الصهيوني يواصلُ هجومَه الدامي على مدينةِ جنين .. واصابة ُ اربعةِ مستوطنين بعمليةِ طعنٍ في تل ابيب