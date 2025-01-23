تعديل "خطير" في الصياغة.. السومرية نيوز تفصّل التغيير الذي جرى على "شمول الفاسدين بالعفو العام"

نيوز-خاص



تنشغل الأوساط الإعلامية والشعبية والسياسية في منذ يومين بقضية التصويت على القوانين الخلافية الثلاثة وفقًا لصفقة "المقايضة" والتي عرفت بـ" المذاهب والمكونات"، والمتمثلة بقانون الأحوال الشخصية والعفو العام وقانون إعادة العقارات المصادرة في من الكرد.





لكن في الحقيقة ان هذا النص موجود اساسًا في قانون العفو العام 2016، لذلك تستعرض نيوز في هذا التقرير المصغر، الفرق بين النص الأصلي والتعديل الذي جرى على النص الأصلي في قانون العفو العام قبل يومين في .



يتضمن النص الأصلي لقانون العفو العام 2016 الكثير من الفئات التي لاتشمل بالعفو العام ولايسمح لها الحصول عليه، ومن بين هذه الفئات في الفقرة عاشرا هم الفئات المرتكبة لجرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة و إهدار المال العام عمداً، لكن القانون وضع استثناء حيث قال "ما لم يسدد بذمته من اموال قبل اطلاق سراحه"، هذا يعني انه من يسدد الأموال التي بذمته يطلق سراحه بالعفو، أي اشترط ان يدفع الأموال جميعها ثم يطلق سراحه. وتفرعت النقاشات في القوانين الثلاثة واثارها وكذلك في عدد من البنود، وكان من ابرز النقاشات هو النقاش بمسألة شمول الفاسدين بالعفو العام، وانه سيتم شمول الفاسد وسارق المال العام اذا سدد الأموال.لكن في الحقيقة ان هذا النص موجود اساسًا في قانون العفو العام 2016، لذلك تستعرض نيوز في هذا التقرير المصغر، الفرق بين النص الأصلي والتعديل الذي جرى على النص الأصلي في قانون العفو العام قبل يومين في .يتضمن النص الأصلي لقانون العفو العام 2016 الكثير من الفئات التي لاتشمل بالعفو العام ولايسمح لها الحصول عليه، ومن بين هذه الفئات في الفقرة عاشرا هم الفئات المرتكبة لجرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة و إهدار المال العام عمداً، لكن القانون وضع استثناء حيث قال "ما لم يسدد بذمته من اموال قبل اطلاق سراحه"، هذا يعني انه من يسدد الأموال التي بذمته يطلق سراحه بالعفو، أي اشترط ان يدفع الأموال جميعها ثم يطلق سراحه.



لكن الجديد الذي تم على قانون العفو العام قبل يومين في جاء النص وفق الصيغة الاتية: "جرائم اختلاس وسرقة أموال الدولة واهدار المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري ما لم يسدد ما بذمته من أموال بأجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن استرداد الأموال العامة على ان يسدد المبلغ كاملا".