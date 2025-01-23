أبرز ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. خلافات برلمان كردستان ويوم القضاء والكاظمية تستقبل المعزين

- زيدان يؤكد اسهام بتحقيق التوازن وإعادة الثقة بين الشعب والدولة.. والسوداني يجدد دعم السلطة القضائية- الخلافات المتواصلة بين الحزبين الحاكمين تعرقل انعقاد برلمان الاقليم.. ورئيس السن يستقيل من منصبه- الزائرون يتوجهون سيرا صوب الكاظمية لاحياء الزيارة الرجبية.. واستنفار لتأمين الطرق وتقديم الخدمات- من غزة الى الضفة.. الاحتلال الصهيوني يغير بوصلة عدوانه.. وحماس تدعو للنفير واسناد المقاومين في جنين