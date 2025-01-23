الخلافات السياسية تفشل عقد اولى جلسات برلمان اقليم كردستان

الخلافات السياسية.. استمرار الخلافات بين الاتحاد والديمقراطي تفشل عقد اولى جلسات برلمان الاقليم

استقالة رئيس السن لبرلمان اقليم تعكس عمق الخلافات بين الحزبين الكبيرين وغياب اعضائهما عن جلسات تؤكد عدم التوصل لاتفاق سياسي قريب حول نقاط الخلاف