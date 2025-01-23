ازمة الاراضي الزراعية في كركوك تهدد السلم الاهلي... ما القصّة؟

ست مائة الف دونم من الاراضي الزراعية قد تتسبب في ازمة بين مكونات في محافظة على الرغم من تصويت على قانون اعادة العقارات الى اصحابها.. وهذه الازمة تهددُ السلمَ الاهلي في محافظةِفكيف يصفون أهالي المنطقة الوضع؟ وما هي مطالبهم؟كل التفاصيل في هذا التقرير من