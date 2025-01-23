العفو سيشمل الفاسدين والعقارات ستعطى ليهود.. برلماني يكشف التفاصيل

وقال الحسيني خلال حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "لدينا ملفات خطرة جداً ترهن اقتصاد البلد ومستقبل الأجيال بيد الأحزاب والجهات الخارجية بسبب بعض الجهات السياسية"، مشيرا الى انه "ذهبنا بهذه الملفات الى وطالبنا بإثباتها من خلال الرقابة المالية الذي ليس لديه رئيس اصالة".وأضاف، أن "الجنبة السياسية تؤثر بشكل كبير على الدور الرقابي في والعديد من الوزارات تغطي على فسادها من خلال الترويج لمشاريع وهمية".وتابع، أن "هناك 29 تقريراً من الرقابة المالية والى الان لم تصل للقضاء للبت بها ومدير عام الموانئ وقع عقوداً يشوبها الفساد بتريليونات الدنانير تستفاد منها الشركات على حساب الموانئ ولم تتحرك نزاهة البصرة".ولفت الى ان "مخرجات التصويت على العفو العام سيئة على المجتمع العراقي وسيشمل المحكومين بتهم الفساد والسارقين وتم التصويت عليه مقابل 50% من الأحوال الشخصية، وقانون العقارات شمل شخصيات من عوائل اليهودية".وأوضح، أن "هذه القوانين لم تراجع بدقة وفيها إشكالات، وحتى في تشريعها شابتها جملة من المخالفات التشريعية وتعتبر نكبة لمجلس النواب، وتم جمع تواقيع نيابية للطعن بهذه الجلسة امام المحكمة الاتحادية مع تقديم لائحة للقضاء على طريقة التصويت لأنه سيعتمد نظام السلة الواحدة بتمرير العديد من القوانين مستقبلاً".وأردف، "نحن مع قانون العفو العام لكن ضد اخراج الارهابيين والفاسدين، وطالبنا بإيقاف تنفيذ هذا القانون لحين التعديل على بعض الفقرات مثل اخراج من تلطخت أيديهم بالدماء ومن روجوا للمخدرات والسراق وفقرة إبقاء التهم على الموظفين الأبرياء".وبين، الحسيني، أن "الحكومة الاتحادية لا تمتلك السطوة او السيطرة او الاطلاع على انتاج النفط والغاز وتصديرهما في شمال وهناك حقول نفطية تابعة للحكومة المركزية في المحافظة يسيطر عليها الإقليم ويمنع الدخول لها".