المحكمة الاتحادية تنهي الجدل... وحكومة كركوك تنال شرعيتها النهائية!

الاتحادية أنهت الجدل الدائر حول شرعية حكومة المحلية وذلك برد الدعوى التي تقدمت بها الكتل المعترضة ليحسم ملف عرقل عمل لعدة اشهر.معنيون في هذا الملف يتحدثون إلى السومرية!