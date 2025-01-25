تعديلات الموازنة تربك المشهد البرلماني وتزيد رصيد الخسائر‎

تعديلات الموازنة تائهة ما بين نصوص تدعمها الكتل الكردستانية وأخرى يتبناها عدد كبير من النواب ونص حكومي جديد يدخل على خط الازمة وسط توقعات نيابية بصعوبة التصويت على المادة الثانية عشرة في ظل الازمة القائمة.

وتتركز أوجه الاعتراضات على التعديلات المطروحة وبجميع نسخها حول عدة أمور، بمقدمتها تكلفة الإنتاج والبالغة ستة عشر دولارا للبرميل الواحد، رقم يرى فيه نواب انه مكلف للحكومة.



وعلى وقع الجدل المتصاعد خسر منذ توقف نفط الإقليم في اذار من عام الفين وثلاثة وعشرين مليارات الدولارات، امر يثير التساؤلات حول توقيت انتهاء لعبة جر الحبل بين الأطراف السياسية المتصارعة والتي كلفت البلاد خسائر طائلة.