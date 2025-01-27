أبز ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. عرقلة الاستجوابات وعودة نازحي غزة واعدامات ميدانية في حمص

- يرعى مذكرات تفاهم مع أبو ظبي للأوراق المالية.. تطوير الرقابة على التداولات اليومية وشركات الوساطة أبرز مضامينها- مع قرب البت بملف الاستجواب.. مصادر نيابية تكشف عن ضغوطات سياسية لتعطيل الدور الرقابي وعرقلة الاستجوابات- جهات متنفذة تمنع الاهالي من العودة والبناء في الساحل الايسر للموصل، والحكومة المحلية تطالب بالتدخل- بعد اشهر من التهجير.. نازحو شمال يعودون الى مناطقهم.. ومصر والاردن يرفضان مقترح- اعدامات ميدانية في حمص تطال مدنيين وعناصر من النظام السابق.. والسلطات السورية تعتقل العشرات من المنفذين