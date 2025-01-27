نشرة السومرية.. زحامات تشل بغداد وبرلمانيون يستعدون لمقاضاة وزيرة الاتصالات

# بعد الطعن بآلية التصويت.. ينظر بشرعية جلسة تمرير القوانين الجدلية.. ومصادر نيابية تستبعد قبول الطعن# تعيد التعاقد مع شركة اتهمت سابقا بتهريب سعات الانترنت، ونوابٌ يستعدون لمقاضاة الوزيرة# زحامات خانقة تضرب شوارع العاصمة .. طوابير من العجلات تملأ الطرق وحركة سير شبه متوقفة# سكان شمال يعودون الى مناطقهم بعد نزوح امتد لاشهر.. وحصيلة العدوان على اهالي جنوب ترتفع