رغم مرور سنوات على التحرير... جهات متنفذة تمنع إعادة الإعمار في الموصل!

رغم مرور سنوات على تحرير مدينة وبدء حركة إعادة الإعمار، إلا أن لا تزال تواجه تحديات كبيرة في بعض المجالات. من أبرز هذه التحديات القرارات التي تمنع بعض مكونات من البناء في مناطق الساحل الأيسر، حيث تُتهم بعض الجهات المتنفذة بتقييد هذه الأنشطة، مما يعيق استكمال عملية إعادة بناء بشكل كامل.معنيون في هذا الملف يروون التفاصيل عبر السومرية!