إيقاف إجازات عمل مكاتب العقود المرورية يهدد قوت آلاف العوائل... واحتجاج كبير!

في تطور مفاجئ، تفاجأ أصحاب مكاتب العقود المرورية بإيقاف إجازات عملهم من قبل دائرة المرور، حيث تم حصر هذه الإجازات بالمحامين فقط. وقد أثار القرار استياءً واسعاً بين أصحاب المكاتب، الذين أكدوا أن آلاف العوائل التي تعتاش على هذا العمل مهددة بفقدان مصدر رزقها اليومي، رغم امتلاكها موافقات رسمية للقيام بأنشطتها.ماذا قال المتظاهرون لكادر في هذا التقرير؟