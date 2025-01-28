ارتفاع أجور النقل الخاص في كربلاء يشكل عبئاً على المواطنين ويستدعي تدخل الحكومة

الارتفاع الكبير في أجور في محافظة عبئاً إضافياً على المواطنين الذين يضطرون لاستخدام سيارات الأجرة للتنقل داخل . هذا الارتفاع في الأسعار أثر سلباً على الكثير من العائلات، مما دفع العديد منهم للمطالبة بتدخل حكومي عاجل لضبط الأجور وتخفيف العبء المالي عن المواطنين.مواطنون يتحدثون إلى في التقرير!