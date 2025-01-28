نشرة السومرية.. استضافة نيابية مرتقبة لوزيرة الاتصالات وتحرك نحو تعظيم الاقتصاد غير النفطي

# يتحرك نحو تعظيم الاقتصاد غير النفطي.. يؤكد للبنك الدولي المضي بالإصلاحات الداعمة للقطاع الخاص# استضافة نيابية مرتقبة لوزيرة الاتصالات.. الاسباب تتعلق بتعاقدات مشبوهة ابرزها "آي كيو" المتهمة بسرقة سعات# تفتح تحقيقا بملابسات اجتماع مطار .. والحكومة المحلية تؤكد مع المعنيين لتغيير المطار# الكشف عن مخطط لنقل سجن غويران من إلى العراق، الخطة تتركز على نقل دواعش متورطين بالقتال بالاراضي العراقية