بـ "عزم" الكتل السنية المتصدرة للمشهد.. قانون العفو العام يمرر بعد سنوات من الانتظار

ومنذ الدورة السابقة امتدادا للنصف الاول من الدورة الحالية حتى اقالة الرئيس السابق، سادت اغلب الجلسات والسبب كما يقول نواب سوء الادارة.واليوم لعبت الكتل السنية المتصدرة للمشهد دورا بتحريك ما تم تعطيله، سيما قانون الذي مر بعزم سياسي.يقال ان الوحدة بآمرها، مثل طبق فعليا على البرلماني في سنواته الست الماضية، فما عجزت او تعاجزت عنه بعض الاطراف السنية سابقا، انجز اليوم بحكمة سياسية.