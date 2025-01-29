البرلمان يتوعد المجمعات القريبة لمطار بغداد.. "فاقمت ازمة السكن ونتحرك لإيقافها"

وقال الفتلاوي في تصريح للسومرية نيوز، ان " هذه المجمعات تمنح طوابق كاملة لشخصيات متنفذة ومسؤولين من اجل عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها"، مشيرا الى ان "هذه المجمعات تسببت في التأثير على حركة الملاحة الجوية لمطار بغداد".وتابع، ان " هيئة الاستثمار متهمة بمنح اجازات استثمار لا تتوافق مع الضوابط ودون موافقة مطار الدولي ولا تتطابق مع الموصفات"، لافتا الى ان "عملية ازالت هذه المجمعات خطوة بالاتجاه الصحيح بحسب المواد (487 و493) من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها الى الحبس والغرامة على المخالفين".وأضاف، ان "أسعار الشقق في هذه المجمعات وصلت الى ارقام خيالية تتراوح من 100 الف دولار 500 الف دولار "، مستدركا بالقول: "تدخلات المتنفذين والأحزاب حالت دون إيجاد الحلول لهذا الملف الشائك وانهاء الاستيلاء على أراضي مطار الدولي".ولفت الى ان "المجمعات السكنية القريبة من المطار تؤثر على هبوط الطائرات الاضطرارية وهذا ما يضع ساكني هذه المجمعات في دائرة الخطر"، مبينا ان " هذه المشاريع خالفت الضوابط بارتفاعها المؤثر على حركة الملاحة الجوية".وأردف: " اغلب هذه المجمعات شيدت بمخططات وخرائط مخالف للضوابط وللعديد من القوانين المحلية والدولية"، مؤكدا ان "هذه المجمعات جاءت بنتائج عكسية لحل ازمة السكن المتفاقمة في العراق".