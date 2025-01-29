60 مليون لتر تحرق يوميًا.. استخدام النفط والكاز لسد "غياب الغاز الإيراني" يرفع كلفة الكهرباء 75%

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
سبع إصابات بنزاع عشائري في ميسان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

60 مليون لتر تحرق يوميًا.. استخدام النفط والكاز لسد "غياب الغاز الإيراني" يرفع كلفة الكهرباء 75%

خاص السومرية

2025-01-29 | 03:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
60 مليون لتر تحرق يوميًا.. استخدام النفط والكاز لسد &quot;غياب الغاز الإيراني&quot; يرفع كلفة الكهرباء 75%
1,111 مشاهدة

السومرية نيوز-خاص

لا تقتصر خسائر العراق من انقطاع الغاز الإيراني على خسارة انتاج 7 الاف ميغا واط من الكهرباء فحسب، وهو ما يعادل خسارة حوالي 25% من اجمالي الإنتاج الكهربائي، بل ان الامر يتعدى لحجم الخسارة الكبيرة من تحويل النفط والسوائل الوقودية الأخرى لحرقها في محطات الكهرباء لسد نقص الغاز الإيراني، بدلا من تصديرها او تكريرها في المصافي والاستفادة من قيمة اعلى للمشتقات النفطية.



ويشهد العراق منذ حوالي 3 اشهر، ازمة في نقصان وقود الغاز القادم من ايران، ومع كل حادثة مشابهة، تضطر وزارة النفط الى رفع كمية الوقود السائل المخصص لمحطات الكهرباء لتعويض النقص الحاصل من غياب الغاز الإيراني، وغالبا ما ينسحب هذا على إيجاد ازمة جديدة في الوقود ولاسيما الكاز نتيجة استهلاكه بشكل كبير في محطات الكهرباء والمولدات.

وفي تصريح جديد، كشفت وزارة النفط انها تزود وزارة الكهرباء يوميا بـ10 الاف متر مكعب من زيت الغاز (الكَاز)، وهذا يعني ان 35% من انتاج العراق من الكاز البالغ 30 الف متر مكعب يوميًا، يذهب للمحطات الكهربائية بدلا من تصديره او بيعه في منافذ بيع الوقود.

وفقا لذلك، فهذا يعني ان سيارات العراق بالكامل والمولدات الاهلية جميعها تستهلك 20 مليون لتر يوميا من الكاز، بينما يذهب 10 ملايين لتر لمحطات الكهرباء.

جنبا الى جنب مع هذه الكميات من الكاز، فان وزارة النفط تزود الكهرباء بـ208 الاف برميل يوميا من النفط الخام لتشغيل محطات الكهرباء بدلا من تصدير هذه الكميات او الاستفادة منها في تكرير المصافي، كما تزود وزارة النفط الكهرباء، بـ15 مليون لتر يوميا من زيت الوقود، بالإضافة الى 1500 مقمق من الغاز الجاف.


وأجرت السومرية نيوز، حسابات لمعرفة كلفة هذه الكميات من الوقود السائل الذي يتم حرقه في محطات الكهرباء، لسد نقص الغاز الإيراني ومقارنة الكلفة.

فيما يتعلق بالنفط الخام البالغ 208 الاف برميل يوميًا، فان كلفته تبلغ حوالي 15 مليون دولار، اما الـ15 مليون لتر زيت وقود فلكفته حوالي 6 ملايين دولار يوميا، اما الكَاز فتبلغ كلفته حوالي 7 ملايين لتر يوميًا، وبذلك يكون مجموع كلفة الوقود السائل المزود لمحطات الكهرباء 28 مليون دولار يوميًا.

بالمقابل، يستورد العراق الغاز الإيراني بواقع 8 دولارات لكل الف قدم مكعب، وبينما يستورد العراق من ايران حوالي 1500 مليون قدم مكعب يوميًا قبل ان ينقطع او يتم تخفيضه، فهذا يعني ان كلفته تبلغ 16 مليون دولار يوميا فقط، ما يعني ان استخدام الوقود السائل المحلي في العراق لانتاج الكهرباء اكثر كلفة بحوالي 12 مليون دولار، أي ان الكلفة لانتاج الكهرباء بالوقود المحلي السائل اصبح اعلى بـ75% من كلفة الغاز الإيراني.

>> تابع قناة السومرية على  تويتر 

خاص السومرية

اقتصاد

الغاز الايراني

كهرباء العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-29
Play
شارع المتنبي العريق - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-29
من الأخير
Play
من الأخير
الفصائل تتأهب للخيارات المرة - حلقة ٦٧ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-28
Play
الفصائل تتأهب للخيارات المرة - حلقة ٦٧ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-28
Play
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-28
Play
العراق في دقيقة 28-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-28
Morning Live
Play
Morning Live
إبداع النساء في الأغنية العراقية يواجه التحديات - حلقة ٢٠٨ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-28
Play
إبداع النساء في الأغنية العراقية يواجه التحديات - حلقة ٢٠٨ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-28
استديو Noon
Play
استديو Noon
ما هو السؤال الذي تخاف أن يسأل لك ؟ 27-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-27
Play
ما هو السؤال الذي تخاف أن يسأل لك ؟ 27-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-27
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
معنى الانتماء 27-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-27
Play
معنى الانتماء 27-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-27
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - لازم أختار 27-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-27
Play
أبراج - لازم أختار 27-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-27
خط أحمر
Play
خط أحمر
ابن ينهي حياة والده بسبب الممنوعات - الحلقة ٣٢ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-26
Play
ابن ينهي حياة والده بسبب الممنوعات - الحلقة ٣٢ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-26
رحال
Play
رحال
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
Play
ذكرى استش*هاد الإمام الكاظم (ع) - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
13:30 | 2025-01-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-29
Play
شارع المتنبي العريق - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-29
من الأخير
Play
من الأخير
الفصائل تتأهب للخيارات المرة - حلقة ٦٧ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-28
Play
الفصائل تتأهب للخيارات المرة - حلقة ٦٧ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-28
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-28
Play
نشرة ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-28
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-28
Play
العراق في دقيقة 28-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-28
Morning Live
Play
Morning Live
إبداع النساء في الأغنية العراقية يواجه التحديات - حلقة ٢٠٨ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-28
Play
إبداع النساء في الأغنية العراقية يواجه التحديات - حلقة ٢٠٨ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-28
لقطات
Play
لقطات
ضجة كبيرة عقب تعاقد وزيرة الاتصالات مع شركة متهمة | تقارير اخبارية
17:00 | 2025-01-27
Play
ضجة كبيرة عقب تعاقد وزيرة الاتصالات مع شركة متهمة | تقارير اخبارية
17:00 | 2025-01-27
استديو Noon
Play
استديو Noon
ما هو السؤال الذي تخاف أن يسأل لك ؟ 27-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-27
Play
ما هو السؤال الذي تخاف أن يسأل لك ؟ 27-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-27
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
معنى الانتماء 27-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-27
Play
معنى الانتماء 27-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-27
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - لازم أختار 27-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-27
Play
أبراج - لازم أختار 27-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-27
خط أحمر
Play
خط أحمر
ابن ينهي حياة والده بسبب الممنوعات - الحلقة ٣٢ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-26
Play
ابن ينهي حياة والده بسبب الممنوعات - الحلقة ٣٢ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-26
اخترنا لك
البرلمان يتوعد المجمعات القريبة لمطار بغداد.. "فاقمت ازمة السكن ونتحرك لإيقافها"
03:31 | 2025-01-29
بمساعدة صديقه.. 10 أشخاص يقتلون شابًا لسرقة 15 مليون دينار‎
03:24 | 2025-01-29
لا عقار يباع دون زيارة المصرف.. باب جديد للرشى ؟!
03:00 | 2025-01-29
العراق يتحرك نحو تعظيم الاقتصاد غير النفطي‎
02:31 | 2025-01-29
بـ "عزم" الكتل السنية المتصدرة للمشهد.. قانون العفو العام يمرر بعد سنوات من الانتظار
01:28 | 2025-01-29
إجراءات متكاملة تسهّل تدفق الزائرين في ذكرى المبعث النبوي‎.. فيديو
00:31 | 2025-01-29
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.