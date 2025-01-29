60 مليون لتر تحرق يوميًا.. استخدام النفط والكاز لسد "غياب الغاز الإيراني" يرفع كلفة الكهرباء 75%

ويشهد منذ حوالي 3 اشهر، ازمة في نقصان وقود القادم من ايران، ومع كل حادثة مشابهة، تضطر الى رفع كمية الوقود السائل المخصص لمحطات الكهرباء لتعويض النقص الحاصل من غياب الإيراني، وغالبا ما ينسحب هذا على إيجاد ازمة جديدة في الوقود ولاسيما الكاز نتيجة استهلاكه بشكل كبير في محطات الكهرباء والمولدات.وفي تصريح جديد، كشفت انها تزود وزارة الكهرباء يوميا بـ10 الاف متر مكعب من زيت (الكَاز)، وهذا يعني ان 35% من انتاج من الكاز البالغ 30 الف متر مكعب يوميًا، يذهب للمحطات الكهربائية بدلا من تصديره او بيعه في منافذ بيع الوقود.وفقا لذلك، فهذا يعني ان سيارات بالكامل والمولدات الاهلية جميعها تستهلك 20 مليون لتر يوميا من الكاز، بينما يذهب 10 ملايين لتر لمحطات الكهرباء.جنبا الى جنب مع هذه الكميات من الكاز، فان تزود الكهرباء بـ208 الاف برميل يوميا من النفط الخام لتشغيل محطات الكهرباء بدلا من هذه الكميات او الاستفادة منها في تكرير المصافي، كما تزود الكهرباء، بـ15 مليون لتر يوميا من زيت الوقود، بالإضافة الى 1500 مقمق من الجاف.وأجرت نيوز، حسابات لمعرفة كلفة هذه الكميات من الوقود السائل الذي يتم حرقه في محطات الكهرباء، لسد نقص الإيراني ومقارنة الكلفة.فيما يتعلق بالنفط الخام البالغ 208 الاف برميل يوميًا، فان كلفته تبلغ حوالي 15 مليون دولار، اما الـ15 مليون لتر زيت وقود فلكفته حوالي 6 ملايين دولار يوميا، اما الكَاز فتبلغ كلفته حوالي 7 ملايين لتر يوميًا، وبذلك يكون مجموع كلفة الوقود السائل المزود لمحطات الكهرباء 28 مليون دولار يوميًا.بالمقابل، يستورد الإيراني بواقع 8 دولارات لكل الف قدم مكعب، وبينما يستورد من حوالي 1500 مليون قدم مكعب يوميًا قبل ان ينقطع او يتم تخفيضه، فهذا يعني ان كلفته تبلغ 16 مليون دولار يوميا فقط، ما يعني ان استخدام الوقود السائل المحلي في لانتاج الكهرباء اكثر كلفة بحوالي 12 مليون دولار، أي ان الكلفة لانتاج الكهرباء بالوقود المحلي السائل اصبح اعلى بـ75% من كلفة الإيراني.