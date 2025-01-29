ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. استجواب وزيرة الاتصالات والكويت تسحب نفط العراق وافتتاح جسرين في بغداد

- السوداني يوجهُ بتدقيقِ إجراءاتِ عقدِ سعاتِ الترانزيتِ الخاصِ بشركةِ آي كيو والبرلمانُ يعتزمُ استجوابَ وزيرةِ الاتصالات- ضمن مشاريع ِ الحزمةِ الأولى المخصصةِ لفكِ الاختناقاتِ المرورية .. وزيرُ الاعمار يفتتحُ مجسري المصافي وساحةِ قحطان- الكويتُ تواصلُ سحبَ النفطِ من الآبارِ العراقيةِ بطريقةِ الحفرِ المائل .. تحذيراتٌ من استباحةِ مواردِ البلادِ وصمتِ الحكومةِ تجاه ذلك- لبحثِ التداعياتِ الأمنيةِ بعد سقوطِ .. بغدادُ تحتضنُ اجتماعا امنيا لممثلين عن وتركيا وإيران ودولٍ خليجيةٌ وأوروبيةٌ.