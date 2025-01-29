لجنة الطاقة: اجوبة وزير الكهرباء غير مقنعة‎ وهناك اخفاق كبير بالاداء

في الطاقة انقطع تيار الإجابات المقنعة للنواب من قبل وزير الكهرباء الذي استضافه البرلمان، خلال جلسة شهدت مناقشة ملفات مهمة سجلت فيها إخفاقات بعمل الوزارة ،في ما يتعلق بالتعاقدات مع الشركات وهدر بالمال العام.

وطالب نواب بتكليف مختصين يتمتعون برؤية علمية لمعالجة إدارة ملف الكهرباء، في ظل النمو المتزايد لطلب الطاقة في المرحلة المقبلة.



وكشفت مخرجات الاستضافة عن تشاؤم نيابي حول تحسن وضع الطاقة خاصة في الصيف المقبل، سيما وان اعذار المرحلة السابقة المتعلقة بتوفر المستورد كانت متصدرة لطاولة النقاش.