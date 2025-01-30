ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. طابور الاستجوابات وتعديلات الموازنة وتبادل الأسرى بفلسطين

-السوداني يجتمع مع رئاسة والكتل.. ويؤكد ضرورة الالتزام بالنص الحكومي لتعديلات الموازنة دون تغيير- يتقدمها وزراء الدفاع والكهرباء والاتصالات.. استجوابات على طاولة .. والاسباب تتعلق بهدر المال والفساد- الشرع رئيسا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، وامير قطر يصل دمشق كأول زعيم دعما للادارة الجديدة- من امام منزل السنوار.. اتمام الدفعة الثالثة من الاسرى الصهاينة، واكثر من مئة اسير فلسطيني يفرج عنهم اليوم