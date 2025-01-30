نشرة السومرية.. مذكرات تفاهم بين العراق ومصر وتحرك برلماني لاستجواب وزير الدفاع

• ومصر يوقعان اثنتي عشرة مذكرة تفاهم.. والسوداني يؤكد: المنهج الإصلاحي للحكومة سهل العمل في السوق العراقية• رغم الضغوط السياسية.. يتحرك لاستجواب وزير الدفاع.. عشرون ملفا يشوبها الفساد ابرزها عقود التسليح• الحفاظ على املاك تستعد لتقديم تقريرها لمجلس النواب، وتكشف عن فقدان عشرات السجلات لعقارات تجارية• تزايد الغضب من تردي الخدمات وسوء الادارة في الديوانية.. العشائر تدخل على خط الازمة وتهدد بالتصعيد