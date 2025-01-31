نشرة السومرية.. القبض على قتلة السيد محمد باقر الصدر وجلسة البرلمان لتمرير الموازنة

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية اليوم الجمعة 31 كانون الثاني 2025 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• يلتئم الاحد لتمرير تعديلات الموازنة.. والخلاف على الإدارة المشتركة للحقول يهدد مصير التصويت



• تواقيع نيابية لاستجواب وزيرة الاتصالات حول ملف آي كيو.. ولجنة تعلن ايقاف خدمة لشركة كورك



• على خلفية الصراعات الحزبية.. دعوات لاسناد إدارة مطار للحكومة لضمان الشفافية وانهاء المحاصصة

• يعلن القبض على قتلة محمد باقر .. والامن الوطني يعرض واعترافات المجرمين• يلتئم الاحد لتمرير تعديلات الموازنة.. والخلاف على الإدارة المشتركة للحقول يهدد مصير التصويت• تواقيع نيابية لاستجواب وزيرة الاتصالات حول ملف آي كيو.. ولجنة تعلن ايقاف خدمة لشركة كورك• على خلفية الصراعات الحزبية.. دعوات لاسناد إدارة مطار للحكومة لضمان الشفافية وانهاء المحاصصة