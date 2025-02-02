وزارة المالية.. نواب يرصدون مخالفات وسوءا بتمويل عدد من الوزارات والمحافظات‎

ويتحدث نواب عن مشكلة كبيرة تشوب عمل تتعلق بتمويل الوزارات والمحافظات، إلا ان ما يثير الاستغراب هو تأكيدات وزيرة المالية بعدم وجود ازمة.ما يطرحه النواب من مخالفات ومشاكل في يضع اما تحد كبير،سيما وان اي ازمة من الممكن ان تؤثر على قوت الشعب وتضع البلاد بحرج اقتصادي كبير.