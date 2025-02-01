الاعتراضات النيابية في البرلمان العراقي تسبق جلسة التصويت!

مع اقتراب الجلسة.. الخلاف على الإدارة المشتركة للحقول يهدد مصير التصويت على تعديلات الموازنة.













مع اقتراب موعد جلسة التصويت على تعديلات الموازنة، تستمر الاعتراضات النيابية، خصوصًا بشأن بند المطالبة بإدارة مشتركة للحقول النفطية.



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