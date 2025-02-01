الديمقراطي الكردستاني يكشف حجم الخسائر جراء توقف النفط

وأشار كريم خلال لقائه في برنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إلى أن قرار قطع رواتب موظفي جاء بقرار من الأسبق نوري المالكي، مؤكدًا أن كانت ترسل الرواتب إلى المحافظات التي احتلها تنظيم دون فرض قيود، في حين أنها تضع شروطًا وصفها بـ"المعيبة" لصرف رواتب الإقليم.وأضاف كريم أن "الحكومة الاتحادية لم تدعم إقليم برصاصة واحدة خلال حربه ضد داعش، رغم الدور الكبير الذي لعبته قوات البيشمركة في التصدي للتنظيم"، مشيرًا إلى أن تطالب حتى بأسماء جيران الموظفين في لصرف رواتبهم.وفيما يخص القطاع النفطي، أكد كريم أن الحكومة تخسر مليار دولار شهريًا جراء توقف نفط كردستان، مشيرًا إلى وجود تقارير دولية تتحدث عن تهريب النفط الإيراني عبر .واعتبر أن الحديث عن قيام برشوة مسؤولين أميركيين وبريطانيين "اتهام خطير"، داعيًا إلى تقديم أدلة واضحة بدلًا من توجيه اتهامات غير مسنودة.وشدد كريم على أن تعداد سكان إقليم يصل إلى 6.5 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن موظفي الإقليم لم يتسلموا حتى الآن رواتب شهر كانون الأول.