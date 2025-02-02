ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. مخاض تعديل الموازنة ووعود النهضة العمرانية والشرع في السعودية

- يعد بنهضة تنموية عمرانية هي الاوسع.. ويؤكد وضع الاصلاح ضمن اولويات البرنامج الحكومي- تعديلات الموازنة على طاولة .. جدل وانقسام حول نص المرسل من الحكومة- تشكو من ركود اقتصادي.. تراجع في القدرة الشرائية نتيجة غياب المشاريع وقلة فرص العمل- في اول رحلة خارجية.. الشرع يصل وفي جعبته عدة ملفات ابرزها إعادة الإعمار ورفع العقوبات