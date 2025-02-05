اكتمال ملفات استجواب وزراء الدفاع والنفط والاتصالات‎.. فيديو

ينتظر الإرادة السياسية للشروع بطرح ملفات الاستجوابات الموجودة في ادراج النيابية، يؤكد أعضاء بلجنة اكتمال بعض الملفات التي تتعلق بوزارات الدفاع والاتصالات والنفط.ويخشى نواب حاجز المصالح السياسية والحزبية، الذي سيعرقل مرور هذه الاستجوابات، سيما وان هذه المصالح اوقفت رغبة الحكومة سابقا بتغيير بعض الوزراء.