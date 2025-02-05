نشرة السومرية.. الاتحادية تؤكد إلزام قراراتها للسلطات ومحافظون يستغلون الصلاحيات ويعطلون الدوام

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية اليوم الأربعاء 5 شباط 2025 وتحديداً في الساعة 7:45م.



# ُ الاتحادية تؤكدُ الزامَ قراراتِها للسلطات.. والسوداني يدعو اعضاءَ ادارةِ للاجتماع



# اعتراضا على قراراتِ الاتحادية .. محافظون يستغلون الصلاحياتِ ويعطلونَ الدوامْ .. ونوابٌ يدعون لاقالتِهم



#حوادث ُ السير تحصدُ ارواحَ العشراتِ سنويا والجهاتُ المعنيةُ ترمي الكرة في السائقين



#بعد قرارِ تهجيرِ الفلسطينيين.. يهاجمُ .. والاممُ المتحدة تَعدهُ قرارا محظورا

# ُ الاتحادية تؤكدُ الزامَ قراراتِها للسلطات.. والسوداني يدعو اعضاءَ ادارةِ للاجتماع# اعتراضا على قراراتِ الاتحادية .. محافظون يستغلون الصلاحياتِ ويعطلونَ الدوامْ .. ونوابٌ يدعون لاقالتِهم#حوادث ُ السير تحصدُ ارواحَ العشراتِ سنويا والجهاتُ المعنيةُ ترمي الكرة في السائقين#بعد قرارِ تهجيرِ الفلسطينيين.. يهاجمُ .. والاممُ المتحدة تَعدهُ قرارا محظورا