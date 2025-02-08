ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. أزمة الغاز الإيراني وصراع مطار النجف وبغداد تختنق بالزحامات

-اتهامات بضعف الاداء الرقابي والتشريعي لمجلس النواب.. الخلافات السياسية وتغيب الاعضاء ابرز الاسباب- دعوات لاستضافة وزيري الكهرباء والنفط حول تداعيات ازمة الايراني.. وطهران تؤكد استمرار اتفاقها مع- في ملف مطار .. مصادر تؤكد استمرار الصراع للسيطرة على المطار لاغراض اقتصادية حزبية- بغياب الحلول الحقيقية.. تختنق بالزحامات.. ومواطنون يشكون من قيام عصابات بتحويل الارصفة الى كراجات