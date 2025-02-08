نشرة السومرية.. القيادات السنية تجتمع تحت راية "خلية الملأ" وبغداد تختنق بالزحامات وسط غياب الحلول

# باهداف معلنة واخرى مجهولة.. القيادات السنية تجتمع تحت راية "خلية الملأ".. وحديث عن نوايا لتشكيل اطار سني# الاعتصامات في السليمانية تدخل يومها الثاني عشر احتجاجا على تأخر الرواتب.. واستعدادات للتظاهر في# بغياب الحلول الحقيقية.. تختنق بالزحامات.. ومواطنون يشكون من قيام عصابات بتحويل الارصفة الى كراجات# بعد محادثات تجاوزت الثلاثة أسابيع.. الرئيس اللبناني يوقع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواف