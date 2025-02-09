ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. موعد البت بطعون تمرير القوانين الجدلية واعتصام السليمانية يمتد لأربيل

- الثلاثاء المقبل.. الاتحادية تنظر بالطعون المقدمة بجلسة تمرير القوانين الجدلية.. وببعض مواد العفو العام- نواب يكشفون عن تعطيل متعمد لمنظومة التصويت الالكترونية في البرلمان، ويتهمون الرئاسات المتعاقبة بالتسويف- بعد اعتصام لنحو اسبوعين.. موظفو الإقليم يتوجهون من السليمانية الى للمطالبة بحل ازمة رواتبهم- رغم الواقع الخدمي السيء.. بلدية المحمودية تتوعد بمقاضاة منتقديها.. والاهالي يبدون استغرابهم من الاجراء