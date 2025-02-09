نشرة السومرية.. الاملاءات الحزبية تسيطر على مجالس المحافظات والداخلية تعتمدُ النظام الورقي رغم الايرادات المليارية

# الاتحادية تنظرُ الثلاثاءَ بطعونِ جلسةِ تمريرِ القوانينِ الجدلية ..وتأكيدٌ نيابيٌ بتعطيلٍ متعمدٍ للتصويتِ الالكتروني#متظاهرو يفترشون الارضَ على ابوابِ .. وداخلية ُ تحذرُ من زعزعةِ امنِ الاقليم# الاملاءاتُ الحزبية ُ تسيطرُ على مجالسِ المحافظات .. وصراعٌ محتدمٌ على كرسي الحكومةِ المحليةِ في# رغمَ الايراداتِ المليارية ..الداخلية تعتمدُ النظامَ الورقي بدل الالكتروني في اغلبِ تعاملاتِها وتساؤلاتٌ عن الاسبابْ