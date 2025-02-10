مجالس المحافظات في العراق: بين الهيمنة والدوافع السياسية

القيسي يعود لمنصبه بعد قرار بإيقاف التنفيذ من الادارية.

وجه بعض النواب انتقاداتٍ لاذعةً لعمل مجالس المحافظات لا سيما في العاصمة بغداد؛ وذلك بعد اقالة رئيِسه وإعادته من قبل القضاء، في مشهدٍ يؤشر على سيطرة المصالح الحزبية على حساب تقديم الخدمة للمواطن.



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