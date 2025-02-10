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تتابعون في نشرة ظهيرة السومرية.. اتهام وزارة النفط وأزمة متظاهري كردستان وموعد نتائج التعداد السكاني
خاص السومرية
2025-02-10 | 06:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
776 مشاهدة
إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية
السومرية
اليوم الاثنين 10 شباط 2025 وتحديداً في الساعة 2:45م.
- اتهام
وزارة النفط
بتعاقدات مشبوهة..
لجنة
نيابية تكشف عن إحالة مشروع استراتيجي لشركة مرتبطة بإسرائيل
- بعد قمع تظاهرة المعلمين.. استنكار لاستخدام سلطات
أربيل
العنف المفرط.. وانتقاد لمحاولات شيطنة الحراك السلمي
- تحديد الرابع والعشرين من شباط موعدا لإعلان نتائج التعداد.. والتخطيط تؤكد: محافظة
المثنى
الاشد فقرا
- أصحاب المحال يشكون من الابتزاز.. فرق البلدية الجوالة في
بغداد
تجبي رسوما سنوية كل اربعة أشهر
>>
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