ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. تداعيات مخيم الهول واستمرار إضراب موظفي السليمانية وأزمة مصرف الوركاء

- بعد استقبال عدد من العوائل.. تحذيرات من تداعيات تفكيك مخيم الهول في على الوضع الامني للعراق- مع استمرار الاضراب.. موظفو يشترطون صرف الرواتب المتأخرة والتوطين في البنوك الاتحادية لفض الاعتصام- المودعون لدى مصرف الوركاء يطالبون باستعادة اموالهم.. وفي غياب الرقابة يدفع مصارف لزيادة فوائد القروض- بسبب انتهاكات الاحتلال.. حماس تعلق صفقة الرهائن حتى اشعار آخر.. وترامب يهدد بـ"ابواب الجحيم"