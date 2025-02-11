نشرة السومرية.. الاتحادية تحسم جدل العفو والاحوال والعقارات والسليمانية تشهد اتساع رقعة الاعتصامات

# الاتحادية ترد دعوى الطعن بجلسة تمرير العفو العام والاحوال الشخصية واعادة العقارات# اتساع اعتصامات .. الأطباء والمحامون ينضمون إلى المعتصمين المحتجين على استمرار أزمة الرواتب# بعد ان اثارته .. اطلاق حملة لمحاسبة مستغلي الارصفة مقابل مبالغ مالية.. وغلق الكراجات المخالفة# انعقاد الجلسة الاولى للحكومة اللبنانية الجديدة في قصر بعبدا.. وتشكيل صياغة البيان الوزاري