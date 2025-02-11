المحكمة الاتحادية ترد الطعن المقدم بقوانين العفو والاحوال واعادة العقارات‎

انهت الاتحادية جدل القوانين الثلاثة برد خمس دعاوى طعنت بقانونية الية التصويت اضافة لبعض الفقرات بقانون العفو، اكد ان القرار يعد انتصارا لجهود في حسم هذه القوانين المهمة.وتفاجأ نواب برد جميع الطعون دفعة واحدة، ملمحين لوجود تدخلات سياسية طغت على الاعتبارات القانونية.وبرد الطعون والغاء الامر الولائي، ينتهي جدل القوانين الثلاثة التي باتت امرا واقعا ينتظر التطبيق.