ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. ختم جمهوري يصادق على القوانين الجدلية وتأجيل إرسال جداول الموازنة

- رئاسة الجمهورية تصادق على العفو والأحوال وإعادة العقارات.. والمحاكم تتسلم آلاف طلبات الافراج- مساعي تدفع الحكومة لتأجيل ارسال جداول الموازنة.. واللجنة المالية تستبعد وصولها قبل المقبل- رغم الاموال المرصودة.. حكومة تعجز عن حل ازمة ملوحة المياه، وتخفق بمعالجة ملف المشاريع المتلكئة- وبوتن يتفقان مبدئيا على مفاوضات لإنهاء حرب أوكرانيا.. وواشنطن تدعو كييف للتخلي عن فكرة الانضمام للناتو