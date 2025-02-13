اللّجنة المالية تُفجر قنبلة: لا جداول لموازنة 2025 بسبب التعديلات!

في خطوة غير متوقّعة، أعلنت في أنّها استبعدت إرسال جداول موازنة العام 2025، وذلك بسبب محاولات بعض النواب لإجراء تعديلات على بعض نصوصها. لا سيما المادة الخامسة عشرة المتعلّة بالتعيينات.التفاصيل في هذا التقرير من .