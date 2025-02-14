ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. حضور الشرع لقمة بغداد واخفاق ادارة نفط الوسط

*السوداني يختتم زيارة التشيك بعد توقيع اتفاقية ومذكرات تفاهم، ويصل المانيا للمشاركة بمؤتمر ميونخ للامن*الشرع ضمن قائمة المدعوين لحضور قمة .. والشييباني يزور الأسبوع المقبل*بعد تعاقدها مع شركة وهمية.. نفط الوسط تخفق باستثمار حقل عكاز.. ولجنة نيابية تطالب باقصاء مديرها*في ملف تلكؤ المشاريع.. مجسر الكرامة بميسان لم ير النور رغم مرور اربعة عشر عاما على البدء بانشائه