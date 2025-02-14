موجة اعتراضات سياسية... هل تمهد زيارة الشيباني لزيارة "الشرع" إلى بغداد؟

اكد مراقبون ان زيارةَ وزيرِ الخارجيةِ السوري اسعد الشيباني ستمهدُ لزيارةِ الشرع للقمةِ العربيةِ في بغداد، وسطَ توقعاتٍ بان الانفتاحَ على الادارةِ السوريةِ الجديدةِ سيثيرُ اعتراضاتٍ كبيرةً من قبلِ بعضِ قادةِ الاطار.ماذا كشف المراقبون في هذا الشأن لكادر السومرية؟ تابعوا هذا التقرير!