أبرز ملفات نشرة الظهيرة.. السومرية تفتح ملف معامل الجص والتكرير والاتهامات تلاحق عضواً بالنفط النيابية

- يبحث مع الجنائية بحل النزاعات الدولية، ويناقش مع الناتو استمرار تقديم الدعم والمشورة- وزير خارجية في الأسبوع الحالي.. أمن الحدود وفتح المعابر وملف الضباط ابرز مضامين الزيارة- تفتح ملف معامل الجص والتكرير.. معامل وهمية لتهريب النفط الاسود.. والاتهامات تلاحق عضواً بالنفط النيابية- حماس تفرج عن ثلاثة أسرى ضمن الدفعة السادسة لصفقة التبادل.. وترامب يجدد تهديداته ضد